"Не гайте часу, качайте ноги і спину": військовослужбовець Піночет звернувся, до хлопців, які наразі вдома

В Україні служити доведеться усім чоловікам, тож зараз не треба гаяти час, а потроху готуватися: хоча б качати ноги та спину.

Таку думку висловив військовослужбовець 56 бригади Піночет в інтерв'ю hromadske.

"Патріоти вже пішли (до лав ЗСУ - ред.). Певний відсоток людей, які залишилися вдома, також хоче справедливості. А певний відсоток – за натурою раби, які живуть за принципом: моя хата скраю, я нічого не знаю. Нашим центрам комплектування потрібно надати законні повноваження. Потім, звичайно, побачимо, як воно буде. Юристи зараз мають хороший попит, тому що люди, які не хочуть іти в армію, користуються їхніми послугами. Це показують в інтернеті, це все відкрито. Наші великі ЗМІ мають показати людям правду, щоб трошки схвилювати суспільство. Тоді ще буде в нас цікавих, міцних хлопців, які можуть щось робити. А так – він встав зранку, подивився телевізор — все класно, можна йти на риболовлю, чи займатися своїми справами. Він думає: "Хлопці ж усе відбивають, перемагають. Навіщо мені туди йти?" – каже він.

Військовий зазначив, що там, де комплектують військовослужбовців, де їм проводять базове навчання, там ніхто не знає, куди йти, що робити. Дехто, коли це бачить, думає: "А я приїду туди, а там же взагалі…" А потім, коли приїжджає сюди, ми починаємо працювати, починаємо спілкуватись.

"У моєму підрозділі ніхто не зізнавався, що "мене піймали й привезли". Я впевнений, що такі є, але вони не хочуть про це говорити. У них змінюється ставлення одразу, бо ми дійсно стараємося працювати, все врахувати й думаємо про своїх хлопців – намагаємося всім, чим можемо, забезпечити. Тому таких випадків, щоб хтось приїхав і сказав: "Це не моє",­ ні, не було", – розповів він.

Піночет пригадав, як йому якось вдалося поїхати на 10 днів у відпустку, але десь на п’ятий день, напевно, вже хотілося назад, тому що є якесь нерозуміння. "Мало того, іноді ставлять недоречні питання: "Ти вбивав?", "А коли війна закінчиться?", "А "Джавеліни" були?", - розповідає військовослужбовець.

На думку військового, у тих, хто наразі вдома, вибору немає — рано чи пізно вони підуть служити. "Просто хочеться, щоб вони це розуміли й використали час, який у них зараз є, на підготовку: щонайменше – нехай качають ноги й спини", – зазначив він.

Піночет також висловився про зрадників.

"Тим, хто думає, що може домовитися з руськими, я скажу: якщо вони підуть домовлятися, то будуть зрадниками з нашої сторони, а тому автоматом – і для них", – пояснив він.

Також військовий розповів, як переконує тих, хто відмовляється повертатися з відпустки.

"У нашому підрозділі хлопці мріють тільки про відпустку. Звичайно, намагаємося відпускати хлопців додому, щоб трохи відпочивали. Дехто повертається, дехто – ні. Звичайно, ми боремося з цим, намагаємося повернути людину, вийти на зв’язок із сім’єю, намагаємося переконати: "Друже, подумай про сім’ю, тому що наслідки будуть – не зараз, але будуть, і від них, у першу чергу, страждатиме твоя сім’я", – зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, Збройні сили України увійшли у п'ятірку найсильніших армій Європи, посівши четверту сходинку та випередивши західних партнерів.

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