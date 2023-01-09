"Не готові навіть до елементарного протесту": в якому разі росіяни виступлять проти мобілізації

За словами експерта, конфлікти можуть виникнути лише всередині російських еліт.

Росіяни – як цивільні, так і військові, самостійно не готові вийти на протести. Путінський режим повністю контролює російське суспільство і не допустить спротиву.

Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, інформує FREEДОМ.

"Російське населення не готове навіть до елементарного протесту. На жаль, останні 20 років російське суспільство допустило встановлення над собою тоталітарного режиму. Тепер цей тоталітарний режим повністю контролює ситуацію і не допустить жодних проявів протестів", — зазначив він.

За його словами, конфлікти можуть виникнути лише усередині російських еліт, тобто між олігархами, криміналітетом тощо, які вже почали розподіл влади.

Самусь не допускає виникнення протестів серед мобілізованих без участі еліт. Водночас він не виключає, що певні групи всередині РФ можуть "хитати" мобілізованих і використовувати для своєї вигоди.

"Тоді будуть якісь кошти вкладені, будуть знайдені можливі лідери в середовищі мобілізованих", — вважає експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що в російській еліті (спецслужби, криміналітет та олігархат) починається розкол, який призведе до хаосу.

Раніше російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що російські еліти готуються до громадянської війни і вже "показують ікла".

Військовий експерт Петро Черник вважає, що в Росії обов’язково станеться заколот.

Читайте також: