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"Не говорять навіть частину правди": депутат Держдуми закликав Міноборони РФ припинити брехати у зведеннях про війну

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"Не говорять навіть частину правди": депутат Держдуми закликав Міноборони РФ припинити брехати у зведеннях про війну

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Депутат звинуватив російське Міноборони у брехні про ситуацію на війні проти України.

Голова комітету Державної думи Росії з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов, який також був заступником міністра оборони Шойгу, в ефірі каналу "Соловйов. Live" закликав припинити брехати про стан справ у ході "спеціальної військової операції" в Україні.  

Про це пишуть росЗМІ.

"Треба припинити брехати про ситуацію на фронті. Зараз ворог на нашій землі. Всі прикордонні села Бєлгородської області практично зруйновані. Ми це дізнаємося від кого завгодно – від губернаторів та військкорів. Але зведення Міноборони не змінюються. Народ то знає. У нас народ не дурний. І він бачить, що йому не хочуть говорити навіть частину правди. Це може призвести до втрати кредиту довіри", - сказав він.

Нагадаємо, Путін знову назвав нову причину нападу на Україну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2920
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