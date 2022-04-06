Не гребують одягом покійних: названо міста, куди російські вбивці, відправляють награбоване в Україні

Не гребують одягом покійних: названо міста, куди російські вбивці, відправляють награбоване в Україні

Найбільше посилок вбивці відправили до м. Рубцовськ в Алтайському краї.

Російські окупанти з Білорусі почали масово відправляти награбоване у мирних українців. Вбивці відправляють своїм родичам техніку, інструменти та одяг закатованих українців.

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Про це повідомляє "Медіазона".

Окупанти користуються послугами експрес-доставки компанії СДЕК в білоруському місті Мозир. Відомо, що 128 посилок із награбованим майном закатованих українців вбивці відправили до м. Рубцовськ в Алтайському краї. Речі українців військові відправляли в Біробіджан, Уссурійськ, Калінінград, Псков.

Родичі російських вбивць безсоромно користуватимуться технікою та одягом закатованих людей.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського окупанта зі своєю сестрою-школяркою. Вона закликає брата-загарбника "швидко вбити всіх українців та повернутись додому".

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