Не хочемо більше воювати: Зеленський анонсував підписання "гарантій безпеки" із серйозними державами

За словами президента, "гарантії безпеки" треба підписати, зокрема, із сусідніми країнами.

Президент Володимир Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Тут питання про гарантії безпеки. На сьогодні, мені як президенту (здається. - Ред.), НАТО має захистити нас в конкретних речах, які залежать конкретно від НАТО, і ми цього не отримали. Тому для нас сьогодні потрібна не назва, а гарантії безпеки. Гарантії безпеки з союзом тих чи інших держав, які спроможні це будуть зробити. Ми зараз воюємо, після цієї війни ми більше воювати не хочемо і це повинно бути в документі із серйозними країнами, з нашими сусідами, бо ви бачите, які у нас сусіди не прості, м'яко кажучи. І в цьому документі повинні бути всі гарантії безпеки для нашої держави і для наших людей. Я чесно кажу, що і для людей інших держав ці гарантії безпеки - важливі також, бо сьогодні ми, а завтра не зрозуміло, хто ще. Я нікому цього не бажаю, гинуть люди", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що український народ сильний і окупувати територію неможливо.

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