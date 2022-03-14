"Не хочу бути "гарматним м'ясом": російські окупанти масово пишуть рапорти на звільнення з військової служби

"Не хочу бути "гарматним м'ясом": російські окупанти масово пишуть рапорти на звільнення з військової служби

У мережі з'явилися знімки рапортів військовослужбовців 41 загальновійськової армії РФ.

Російські окупанти продовжують масово відмовляються воювати в Україні. Військові злочинці, які отримали відсіч на нашій землі, повертаються до місць дислокації та пишуть заяви про звільнення з військової служби.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Так, у мережі з'явилися знімки рапортів військовослужбовців 41 загальновійськової армії РФ, яка у повному складі прибула в Україну. Фотографії документів на звільнення згодом потрапили до видання Guildhall, яке їх і опублікувало.

Facebook/Антон Геращенко

Основні причини, через які солдати армії РФ звільняються: небажання бути використаними як “гарматне м'ясо”, нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням.

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