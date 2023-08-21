"Не хочу чути жарти про шашлики у Криму": Сенцов розкритикував "накачаних чоловіків у кав'ярнях"

Сенцов наголосив, що воювати повинна вся країна, а не якась її частина.

Український режисер, ексбранець Кремля Олег Сенцов, який одразу після повномасштабного вторгення РФ приєднався до лав ЗСУ, зробив гучну заяву про війну.

Про це він написав у Facebook.

На думку Сенцова, "про війну треба брехати, або мовчати, бо правда нікому не сподобається". Тому він вирішив не давати інтерв'ю.

"Мию свій бронік від бруду та крові. Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед-вперед. Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в "штатці" свого підрозділу", – каже Сенцов.

Військовий закликав не жартувати про мелітопольску черешню та шашлики в Криму.

"Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях. Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", – підсумував Олег Сенцов.

Бронежилет Олега Сенцова / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Нагадаємо, 17 липня Сенцов повідомив, що його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл. Сам режисер під час обстрілу отримав поранення. 10 липня Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.