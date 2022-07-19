"Не хочуть бути дерунами, хай сюди і не лізуть": ТрО Волині застерігає білорусів

Поки в сусідній Білорусі завершуються військові навчання, наші захисники запевняють – будь-якої миті вони готові дати відсіч ворогу, йдеться в ТСН.

Боєць волинської тероборони із позивним «Зять» уважно стежить за обрієм. Каже, будь-якої миті разом із побратимами готовий зустріти ворога. «Ну, якщо не хочуть бути дерунами, хай сюди і не лізуть. Бо це наша земля, ми мусимо її захищати. Тут наші батьки, в кого діти, жінки», - каже боєць.

Тут, у поліських лісах на кордоні з Білоруссю, бійці бригади збудували справжні лабіринти. Надійні бліндажі, глибокі окопи та замасковані вогневі точки. «Тут дуже багато літає всякого, мусимо прикривати позиції, щоб зверху їх не було видно», - каже командир підрозділу.

У підрозділі «Штурмана» усі добровольці. У війську - від перших днів повномасштабної війни. Бійці вмотивовані і готові до бою.

Поки диктатор Лукашенко брязкає зброєю та сипле погрозами, українські військові у повній бойовій готовності. Посилено патрулюють ліси, адже загроза проникнення ворожих військ нікуди не зникла.

Зустрічати ворога, ким би він не був, волинська тероборона, як і всі українські військові, будуть кулями та вогнем, а поки свої навички відшліфовують. «Сота бригада дасть гідну відповідь чи білорусам, чи росіянам – будь-кому, хто буде порушувати наш державний кордон», - каже офіцер відділу бойової підготовки тероборони Волині Володимир Ратнюк.

У містах та селах поблизу кордону намагаються жити звичним життям. Бо просто боятися, кажуть, втомилися. «Наші люди вже навчилися тримати спокій. Сприймати ту інформацію, яка є необхідною та важливою, а найголовніше, відділяти інформацію фейкову чи іншу», - певен селищний голова Ратного Віталій Бірук.

Воїни ж вкотре наголошують не панікувати та завжди перевіряти інформацію. У будь-якому разі вони на сторожі.

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