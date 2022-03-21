"Не хочуть повертатися в Росію": що чекає на полонених окупантів під час і після війни в Україні

"Не хочуть повертатися в Росію": що чекає на полонених окупантів під час і після війни в Україні

Станом на 19 березня українці взяли в полон 562 військовослужбовців Російської Федерації.

Все більше і більше російських окупантів потрапляють в полон в Україні. Що відбувається з військовополоненими РФ під час війни, а також якою буде їхня доля після її закінчення, йдеться в сюжеті журніаліста ТСН Станіслава Ясинського.

Полонені - це дуже серйозна етична проблема. Ні, вони - просто таки випробування на гуманізм. Бо після усього, що вони тут наробили, суспільство не сильно жаліє цих зомбованих російських дітей. Утім є певні правила ведення війни, які дозволяють нам усім залишатися людьми. Наприклад, Женевська конвенція вказує - якщо солдат супротивника складає зброю і здається, то його мають допитати, нагодувати і допустити до нього співробітників міжнародного Червоного Хреста.

І далі цих полонених ми з вами повинні годувати аж до обміну чи вироку трибуналу - на тому ж рівні, як і наших українських солдатів. Несправедливо? Частково так. Про це каже навіть Ірина Верещук.

"Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то в нас їх 562 особи. За який кошт утримуються російські полонені?Український бюджет. Тому коли мені кажуть - давайте не будемо обмінювати до кінця війни - уявіть. Ми забираємо в українського солдата. Цей полонений стоїть на забезпеченні і харчується так само, як український солдат. Ми зобов'язані це робити. Їх будуть тисячі, цих полонених. До речі, проводили опитування. І полонені кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію", - сказала Верещук.

А це теж обов'язкова форма - згода на обмін. І тепер ці діти, строковики, не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей. Ну ви чули - ці діти, строковики, не хочуть повертатися - їх тут непогано годують і навіть не б'ють. Для них готують спеціальні табори - і ці місця навряд чи будуть нагадувати чеченську яму, чи радянський, чи німецький концтабір часів Другої світової.

От тільки нашим військовополоненим там, в Росії, наш гуманізм навряд чи допоможе. Так само як ї їхнім, які таки повернуться додому в результаті обмінів. Військовий історик Василь Павлов каже - в СРСР, до якого прокладає курс російський корабель, життя полонених взагалі нічого не вартувало.

"Всім відома фраза Йосипа Сталіна - в мене нема військовополонених, в мене є зрадники. Фактично доля цих людей була надзвичайно трагічною, незважаючи на їхній соціальний статус. Так широковідома доля старшого сина Сталіна. Якова Джугашвілі, який в перші дні війни потрапив в полон. І там власне і сконав. І такою була доля мільйонів військовополонених, які потрапили в полон в перші дні війни. За радянським законодавством вони визнавалися зрадниками, не мали жодних прав. І так само це становище поширювалося на їхні родини.

Росіянам їхні громадяни не дуже потрібні. Уявіть собі - через купу десятиліть після закінчення афганської війни - там, в Афганістані, продовжують жити десятки росіян - формально вони досі в полоні - хоча давно асимілювалися. Росія за ці роки не робила жодних спроб повернути своїх. Те саме - може статися і зараз. Ми бачимо, що полонених звільняють з армії. Тобто очевидно, що їхня доля буде невтішною. Доля їхня буде сумною. Особливо доля тих, хто так чи інакше погодився на співпрацю з Україною. І так чи інакше звинуватив путінський режим. Тут Україна за усіма нормами гуманітарного права надати їм прихисток і передати їх іншим державам", - сказав Павлов.

Ірина Верещук мені підтвердила - росіянам - а точніше полоненим російським офіцерам - західні держави вже пообіцяли захист і громадянство - для них та їхніх родин. Все це - за публічне свідчення про злочинні накази Путіна та його воєнної верхівки. А що ж з цими дітьми - жертвами вигаданих навчань? Їх - після перемоги - пропустять через воєнні трибунали. І - можливо - залучать до відбудови наших будинків, лікарень, шкіл та заводів. Хоча якщо на них глянути - їхня здатність збудувати щось якісне виникає все більше сумнівів. Тому, можливо, повернути цих героїв в їхні містечка і села - не лише гуманно, а й економічно вигідно. Ми ж європейці - і повинні вміти рахувати.

Станіслав Ясинський. ТСН. 1+1.

Що Україні робити з російськими військовополоненими

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