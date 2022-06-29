Не хочуть відверто виглядати вбивцями: Зеленський прокоментував інцидент з представником РФ в ООН

Не хочуть відверто виглядати вбивцями: Зеленський прокоментував інцидент з представником РФ в ООН

Президент запевнив, що весь світ знає, що РФ вбиває невинних людей в Україні.

Рада безпеки ООН 28 червня стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 29 червня.

"Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН на заклик Зеленського під час його вистуау вшанувала хвилиною мовчання пам’ять вбитих Росією українців. Після цього делегати піднялися зі своїх місць, навіть предствник РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН.

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