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"Розбірки" луганських і донецьких: бойовики "ЛНР" заявили, що вони не хочуть воювати за "ДНР"

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"Розбірки" луганських і донецьких: бойовики "ЛНР" заявили, що вони не хочуть воювати за "ДНР"

Мобілізовані у фейковій "ЛНР" відмовились воювати на "території" недореспубліки "ДНР".

Мобілізовані на території тимчасово окупованої Луганської області заявили, що "свій обов'язок зі захисту батьківщини виконали". 

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський. 

Бойовики з Луганщини заявили, що вони виконали свій обов'язок та на території їхньої недореспубліки був "оголошений день перемоги". А тепер їх нібито погрозами хочуть змусити воювати за фейкову "ДНР".

"Все правильно! Луганськ, вставай! Вільний луганський народ не повинен вмирати на чужині за інтереси донецького імперіалізму!", - поіронізував Казанський. 

Нагадаємо, Зеленський відреагував на заборону росіянам відвідувати Європу та прокоментував мирні переговори.

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