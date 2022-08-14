"Розбірки" луганських і донецьких: бойовики "ЛНР" заявили, що вони не хочуть воювати за "ДНР"

Мобілізовані у фейковій "ЛНР" відмовились воювати на "території" недореспубліки "ДНР".
Мобілізовані на території тимчасово окупованої Луганської області заявили, що "свій обов'язок зі захисту батьківщини виконали".
Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
Бойовики з Луганщини заявили, що вони виконали свій обов'язок та на території їхньої недореспубліки був "оголошений день перемоги". А тепер їх нібито погрозами хочуть змусити воювати за фейкову "ДНР".
"Все правильно! Луганськ, вставай! Вільний луганський народ не повинен вмирати на чужині за інтереси донецького імперіалізму!", - поіронізував Казанський.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на заборону росіянам відвідувати Європу та прокоментував мирні переговори.
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