"Не хочуть воювати, але все ж таки помирають": військовий експерт розповів, кого кидає в бій командування РФ

У психологічному сенсі росіяни, які зараз воюють проти України, дуже погано вмотивовані.

Російська армія поповнюється на 20-22 тис. солдатів щомісяця. Вони погано вмотивовані, воювати не хочуть, але все ж таки помирають.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, ми маємо справу уже з третім контингентом росіян. Перший був якісний і підготовлений: у межах 200 тис. людей. Другий був застосований протягом минулого року. Зараз за принципом заміщення - 20-22 тис. "чмобіків" щомісяця ставлять у стрій", - зазначив Черник.

Як сказав експерт, російським солдатам дають елементарну зброю і кидають у бій. На думку Черника, якісної в окупантів уже немає.

"Максимум, що вони можуть виробляти за танками - до 20 машин Т-90М на місяць. Водночас автоматів Калашникова, рушниць Мосіна - сотні тисяч. Треба буде - дістануть зброю Другої світової війни. У психологічному сенсі вони дуже погано вмотивовані і не хочуть воювати, але все ж таки помирають", - вважає він.

Нагадаємо, окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме - ставок-охолоджувач станції. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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