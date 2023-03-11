"Не Хохляндія і не Малоросія": Медведєв відреагував на петицію про перейменування Росії на Московію

На тлі гучної істерики росіян через петицію про перейменування Росії на Московію заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував змінити назву України.

Про це він написав у telegram.

Зокрема, Медвєдєв вкотре назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом".

Також читайте Окупанти знову гатять по Херсону – загинуло троє людей

"Верховний київський "нацист" доручив опрацювати питання про перейменування Росії на Московію. Ну що тут сказати… Наша відповідь? Ні, звісно, не "Хохляндія". І тим більше не "Малоросія". Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", - написав Медведєв.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію, авторка якої Шахворостова Валерія пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія".

У відповідь представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що петиція про можливе перейменування на РФ на Московію є "свідченням спроби створення "анти-Росії".

Також постійний представник України в ООН Сергій Кислиця також пропонував перейменувати Росію на Московію.

Читайте також: