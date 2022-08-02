Не ховайтеся за жіночими спідницями: в РНБО різко звернулися до чоловіків, які втікають за кордон під час війни

В РНБО гнівно відреагували на випадки, коли здорові чоловіки замість того, щоб захищати Україну від ворога, втікають за кордон.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, якщо чоловік не може тримати зброї в руках, то можна знайти альтернативу.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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"Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю – допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості", – заявив Данілов.

Секретар РНБР вважає несправедливістю, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші - втікають з неї. Водночас Данілов наголосив, що інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте – так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", – додав він.

Як повідомляли раніше, український президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах і вулицях.

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