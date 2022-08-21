Не ігноруйте сигналів тривоги: у Генштабі розповіли про атаки армії РФ на Запорізькому і Південнобузькому напрямках

Наступальними діями окупанти намагалися просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мали. А ось на напрямку Васильки – Благодатне ворог має частковий успіх.

Армія Росії продовжує обстрілювати мирні міста України. Так, на Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 21 серпня.

Зокрема, ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку ж, за даними Генштабу, противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення.

"Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового. Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх", - розповіли військові.

У Генштабі додали: "Корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування. Просимо бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги".

Нагадаємо, в Україні оновили сигнали повітряної тривоги.

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