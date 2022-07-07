"Не ігноруйте тривогу": Братчук  повідомив, скільки носіїв крилатих ракет тримає РФ у Чорному морі

Російські війська загрожують Одеській області ракетними атаками з повітря і Чорного моря.

Ніч проти 7 липня в Одесі та регіоні минула під сигнали повітряної тривоги.

Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

З його слів, у північному-західній частині Чорного моря фіксується угруповування ворожих кораблів, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр". За даними Генштабу, це 4 кораблі-носії ракет. Всі вони загрожують Одесі та області, а також іншим регіонам нашої держави. Таким чином, Братчук закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Рашистські кораблі в акваторії моря перебувають у готовності до нанесення ракетних ударів. В області триває контрдиверсійна робота, про результати якої повідомимо пізніше. Дух Змієбаївки тішить нескореністю. Взяти Одесу ворог нездатний. Бойові частини з одеською пропискою лупцюють рашистів на південному напрямку", - йдеться в його повідомленні.

Також у відео Братчук розповів, що на Херсонщині українські війська знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога.

"Кілька рашистів убито, поранено, дехто зміг відійти. Але на все свій час", - додав він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли ракетами Одеську область, пошкодивши ангари із зерном і причал Зміїного.

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