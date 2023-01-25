Не ігноруйте тривогу: в ОП повідомили, що ворог намагається навантажити систему ППО України

Повітряні цілі вже збивають в кількох регіонах.
В Офісі президента закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 25 січня ввечері повідомив про наміри окупантів.
"Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", - написав Єрмак.
Наразі у південних, східних та частині центральних областей України оголосили повітряну тривогу. РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники.
На Запоріжжі пролунали вибухи.
Також повідомляють про загрозу ракетних ударів у Дніпрі.
Вдень 25 січня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді "почервоніли" всі регіони України і повідомляли про загрозу ракетного удару.
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