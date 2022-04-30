"Не кажи "Гоп" поки не перескочив": ЗСУ знищили тіктокера з армії окупантів під час запису відео

Російський військовий на камеру розповідав про те, що завдання виконано на "п'ять із плюсом", коли пролунав постріл.
Українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився про "трисотих" захисників України.
Відповідне відео у суботу, 30 квітня, опублікував Генштаб ЗСУ.
"Російський окупант вирішив похвалитися: "Бла-бла-бла... Завдання виконане на п'ять із плюсом, всього три трисоті...". Але... як кажуть українці "не кажи "Гоп" поки не перескочив", - йдеться у дописі під відео.
На відео розповідь російського загарбника обриває постріл.
Нагадаємо, що українські захисники знищили пункт управління окупантів поблизу Ізюма.
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