«Не купуй фігні! Краще зігрій захисника!» - «Українська команда» пропонує долучитися до збору на теплі набори для захисників

Зекономлені у чорну п’ятницю кошти краще за все витратити на донати для захисників. Волонтери «Української команди» пропонують долучитися до збору на хотпаки для бійців на передовій.

Вартість одного такого пакунку – 140 гривень, повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Друзі, сьогодні багато з вас будуть штурмувати магазини та полювати на знижки. В цей час наші хлопці та дівчата штурмуватимуть позиції та полюватимуть на ворога. Сьогодні ще тепла чорна п’ятниця. Але післязавтра вже холодна та біла від снігу неділя, а далі…зима. Ми, українці, любимо економити та вміємо допомагати. Тож поєднаємо це прямо зараз. Зекономив – задонать! «Українська команда» продовжує збір на теплі пакунки для захисників», - повідомив волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

Кожний теплий пакунок – хотпак – складається з хімічної грілки, сухого душу та присипки, повідомляють волонтери.

«Це проста штука, яка виручить бійців. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 грн – зігрітий цілий взвод. Поїхали! І ось вам слоган на чорну п’ятницю: "Не купуй фігні! Краще зігрій захисника!"» - наголошують в «Українській команді».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на хотпаки для 50 тисяч бійців на передовій. Потрібно зібрати 7 мільйонів гривень.

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