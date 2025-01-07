До Різдва, яке в рф святкуюють 7 січня, патріарх РПЦ Кирил, на прохання диктатора Путіна, освятив натільні хрестики та іконки для військовослужбовців. Більше того, тепер окупантів відправляють вмирати на українських землях з хрестами з путінськими ініціалами.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Хрестики передадуть російським командувачам, які нібито виконують "складні задачі в зоні спеціальної воєнної операції з захисту Вітчизни".

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"Дорогий Володимире Володимировичу! Це хрести, а також медальйони з зображенням святого рівноапостольного великого князя Володимира, засновника нашої держави, того, хто захищав наш дім з мечем у руках, і хто й зараз залишається символом об'єднання руської землі. Але, крім того, це ще й ваш небесний покровитель. Тому, думаю, це буде особливо зрозуміло та приємно для всіх воїнів, які отримають ці зображення", – зазначив патріарх.

Також на думку прессекретаря Дмитрія Пєскова, для окупантів буде честю отримати такі "символи віри".

Нагадаємо, цілком ймовірно, що Курська область Росії може стати початком кінця для російського диктатора-президента Володимира Путіна вже 2025 року. Російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким.

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