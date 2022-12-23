Замикають на металеві ґрати: Маляр розповіла, як окупанти обходяться зі своїми пораненими солдатами

Російські окупанти несуть значні втрати у війні проти України, чимало з них поранені й помирають так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу.

Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її даними, на тимчасово окупованій території України в загарбників бракує медиків, у них немає необхідного обладнання й препаратів.

Крім того, окупанти замикають на металеві ґрати приміщення, де перебувають навіть легкопоранені загарбники. Таким чином ворог хоче уникнути дезертирства.

"Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", - пише Маляр.

У зв’язку з великими втратами на посади тактичної ланки почали призначатися призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

"Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат", - додала Маляр.

Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів.

Як розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, російські окупанти у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області займаються пиятикою та мародерством.

Російські окупанти самі розповідають, що задля боротьби з пияцтвом в армії РФ є внутрішній наказ розстрілювати на місці.

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