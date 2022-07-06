Не лише артилерія: Жданов розповів, яка техніка потрібна Україні для контрнаступу

На сьогодні у російських військ є суттєва перевага у живій силі, проте вона нівелюється, тільки-но до України надійде важке озброєння.

Основою будь-якого бою є вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є важке озброєння.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів "24 каналу".

"Якщо у нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно", – зауважив він.

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Проте важливо не лише успішно відбивати атаки окупантів, а й просуватися вглиб та відвоювати території. За словами Жданова, для контрнаступу однієї лише артилерії недостатньо, потрібна ще й авіація.

"Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти треба прикриття, яким вона користуватиметься під час наступу", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті нарешті потужно запрацювала західна артилерія, на яку так довго чекали українські захисники.

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