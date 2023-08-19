Не лише F-16: Україна очікує отримати від західних партнерів ще чотири типи літаків

За словами Сергія Никифорова, для отримання цих літаків залишається зробити лише три кроки.

Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону 19 серпня.

"Ми зосереджені справді на F-16. Причина в тому, що їх було виготовлено найбільше і чисто статистично, чисто математично їх отримати простіше... Але ми сконцентровані не лише на них. У нас в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох типів літаків. Це F-16, Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon. Gripen - це дуже хороша альтернатива. Він універсальний, він як конструктор, менш вимогливий, і він дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів... Відгуки дуже-дуже хороші", - зазначає речник президента.

За словами Никифорова, для отримання цих літаків залишається зробити лише три кроки.

"Зараз - тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках. Потім - тренування, потім - політична згода і лише потім - надання цих літаків. Поки що це - лише теоретична можливість", - пояснив він.

Нагадаємо, США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії.

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