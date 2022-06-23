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Не лише Кримський міст: Жданов розповів, що може ще стати ціллю для ЗСУ в окупованому Криму

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Не лише Кримський міст: Жданов розповів, що може ще стати ціллю для ЗСУ в окупованому Криму

Фото: УНІАН

ЗСУ можуть ударити ракетами не лише по Кримському мосту.

Ціллю сил оборони України може стати також бухта Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Севастополь потрапляє в зону дії ракетних комплексів "Гарпун" і я не виключаю таку можливість, що може бути прийнято рішення – в Севастополі, або на рейді, або на бухті може бути завдано удару по Чорноморському флоту. Особливо, коли йде завантаження ракет "Калібр" на борт і підводних човнів. До речі, в надводному положенні вони завантажуються ракетами біля відкритих пірсів. Не заходять в грот. Потім ці ракети вбивають наших громадян", – заявив військовий експерт.

Жданов вважає, що такий сценарій ймовірно прораховують у Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо, на думку Олега Жданова, росіяни найближчим часом можуть збільшити інтенсивність ракетних обстрілів по Україні.

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