"Не лише повернення до 24 лютого": Кулеба пояснив, що вважатиметься перемогою для України

"Не лише повернення до 24 лютого": Кулеба пояснив, що вважатиметься перемогою для України

"Картина перемоги" України у війні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, змістилася до звільнення всіх українських територій від кремлівської окупації.

Тепер зі зброєю, яку мають передати країни Заходу, Україна буде здатна повністю витіснити війська окупантів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Він зауважив, що у перші місяці війни перемога для України полягала у відведенні російських військ на позиції до 24 лютого та оплаті завданих збитків. Нині ж, він переконаний, що Україна виграє битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для загальної перемоги у війни з РФ.

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"Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для подальшої динаміки війни, звичайно, перемогою для нас у цій війні буде звільнення решти наших територій", – розповів Кулеба.

За його словами, лише повна поразка Росії дозволить нашій країні знову відкрити свої чорноморські порти та відродити експортну економіку.

"Якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, ми зможемо відкинути їх назад з Херсонської області, розгромити Чорноморський флот та розблокувати коридор", – пояснив Кулеба.

Він додав, що у разі серйозного кровопролиття доведеться вести переговори про врегулювання, і Київ хотів би підійти до цього моменту "з найсильнішими картами".

Нагадаємо, у МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України.

Як повідомлялося, історик Ярослав Грицак заявив, що Росія після поразки у війні проти України буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року. Країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

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