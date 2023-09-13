Не лише ППО: в "Укренерго" розповіли про додатковий захист енергооб'єктів від ударів РФ

В "Укренерго" розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак окупантів.

Україна розраховує не лише на засоби протиповітряної оборони під час можливих нових обстрілів та ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все, безумовно, щільність нашої ППО, яка сильно зросла, якщо ми подивимося на жовтень минулого року і зараз — це дві абсолютно різні речі", - заявив він.

За словами Кудрицького, додатковий захист – це певні інженерні укріплення.

"Тут я не буду вдаватися у деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими у світі повинні були винайти певні види конструкцій і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об'єкти від "шахедів" і від ракет", - резюмував він.

Опалювальний сезон 2023/24: чи будуть відключати світло споживачам

У Міненерго спростували інформацію про нібито запровадження графіків відключення електроенергії від 1 жовтня 2023 року. Проте такий сценарій не виключений, якщо Росія знову завдаватиме ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

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