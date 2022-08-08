Не лише Резніков і Буданов: затримані СБУ кілери зі спецслужб РФ планували вбивство ще одного високопосадовця

У телефоні одного із затриманих знайшли переписку з обговоренням "операції".

Окрім міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, кілери зі спецслужб РФ планували вбити й третього високопосадовця. Ним виявився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це йдеться в оприлюднених СБУ матеріалах. За вбивство кожного з українських високопосадовців російські "куратори" обіцяли винагороду в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали двох зловмисників у Ковелі. У телефоні одного з них знайшли переписку з обговоренням "операції".

Фото: СБУ

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, а також відомого українського активіста, ветерана полку "Азов" Сергія Коротких. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу зс РФ (більш відомого як ГРУ).

Читайте також: