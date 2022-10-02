Не лише символічна зустріч: Зеленський розповів, чому Єрмак їздив до Туреччини на завод Baykar

Голова Офісу президента Андрій Єрмак їздив до Туреччини та побував на заводі Baykar, який виготовляє відомий БПЛА Bayraktar.

Україна готується до створення навчального центру і заводу компанії Baykar та спільного виробництва авіадвигунів.

Про це 2 жовтня під час свого звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії Baykar , яка виробляє зокрема і для нас добре усім відомі Bayraktar. Від імені всіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", яким той був відзначений до річниці Незалежності України", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що ця зустріч – не символічна, вона цілком практична.

"Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії Baykar, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обовʼязково реалізуємо й ці проекти. Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено і обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Щось у когось пішло не за планом", - сказав президент України.

Нагадаємо, у Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа.

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