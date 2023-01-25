Не лише танки Abrams: у Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету військової допомоги Україні

Танки та озброєння США закуплять для України у виробника.

У середу, 25 січня, США оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Окрім сучасних танків, туди увійшло й інше озброєння.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До нового пакету військової допомоги Україні, про який президент Байден оголосив 25 січня, увійшли:

31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;

вісім тактичних машин для відновлення обладнання;

допоміжні транспортні засоби та обладнання;

фінансування навчання, обслуговування та підтримка.

Цей пакет військової допомоги буде реалізований через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Тобто США передадуть Україні зброю не зі своїх складів, а закуплять її у виробника.

" Окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, щоб протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу й незалежність українського народу", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, п резидент США Джо Байден у середу, 25 січня, оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.

Також уряд Німеччини офіційно погодився передати Україні танки Leopard.

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