"Не лише те, що не побудували заздалегідь фортифікацію": Попович назвав причини відходу ЗСУ

На захід від Авдіївки на Донеччині на лінії оборони спостерігаються проблеми через цілий комплекс факторів: не побудовану заздалегідь фортифікацію, нестачу боєприпасів, людей, перевагу РФ у повітрі. Усе разом грає свою роль у тому, що поступово українська армія відходить з позицій.

Військовий оглядач Денис Попович сказав про це в ефірі Radio NV.

Він також пояснив, що відбувається на Покровському напрямку, зокрема поблизу населеного пункту Очеретине.

"На захід від Авдіївки просідає трошки лінія оборони. Там комплекс (факторів — ред.), які це спричиняють. Не лише те, що не побудували заздалегідь фортифікацію, там і нестача боєприпасів, людей, перевага (Росії — ред) у повітрі. Усе разом грає свою роль у тому, що поступово українська армія відходить з позицій", — повідомив Попович.

За його словами, інформація DeepState про те, що росіяни захопили розташоване на південь від Очеретиного село Бердичі, не підтверджена Генеральним штабом, проте ці дані не можна ігнорувати.

"Відповідно, ситуація ускладнюється на покровському напрямку... Варто визнати, що розрахунок ворога на те, що його наступ буде успішним у ситуації, коли боєприпасів нам не вистачає, справдився. І якби зараз не було перспективи, що ми ці боєприпаси отримаємо від США, у ситуації, коли була на паузі (допомога — ред.), зволікання з постачанням, було б зовсім сумно", — пояснив він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський визнав: ситуація на фронті загострилася.

Також є підтвердження ЗСУ про просування росіян на Авдіївському напрямку.

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