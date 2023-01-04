Не лише вихід на кордони 1991 року: Данілов розповів про бачення перемоги України у війні проти Росії

Данілов впевнений, що залишати Росію із ядерною зброєю - дуже небезпечно для усього світу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що перемога України включає також денуклеаризацію Росії - ядерне роззброєння.

Про це секретаря РНБО України сказав в інтерв'ю для каналу "Рада" в рамках телемарафону у середу, 4 січня.

"Ізраїль живе, розвивається. Я можу сказати, що конфігурація Альянсів у світі після нашої перемоги буде зовсім іншою. Я неодноразово казав, що наша перемога, це коли Російська Федерація буде позбавлена ядерної зброї. Ми не можемо лишати ядерну зброю у руках божевільних людей. Це дуже-дуже небезпечно. На сьогодні лишати їх із ядерною зброєю для того, щоб вони шантажували нею увесь світ - це дуже небезпечно", - підкреслив посадовнць.

Ядерні погрози Путіна

Голова української розвідки вважає, що ядерна зброя - це наразі єдина небезпекою з боку Російської Федерації для усього цивілізованого світу.

За інформацією воєнної розвідки України, Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Частину з них розмістили в анексованому Криму. Це - носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

Окрім цього відомо, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами білоруського опозиціонера та міністра культури Білорусі 2009−2012 років Павла Латушка, господар Кремля готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але вона "перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування".

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