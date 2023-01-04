Не лише вихід на кордони 1991 року: Данілов розповів про бачення перемоги України у війні проти Росії

Данілов впевнений, що залишати Росію із ядерною зброєю - дуже небезпечно для усього світу.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що перемога України включає також денуклеаризацію Росії - ядерне роззброєння.
Про це секретаря РНБО України сказав в інтерв'ю для каналу "Рада" в рамках телемарафону у середу, 4 січня.
"Ізраїль живе, розвивається. Я можу сказати, що конфігурація Альянсів у світі після нашої перемоги буде зовсім іншою. Я неодноразово казав, що наша перемога, це коли Російська Федерація буде позбавлена ядерної зброї. Ми не можемо лишати ядерну зброю у руках божевільних людей. Це дуже-дуже небезпечно. На сьогодні лишати їх із ядерною зброєю для того, щоб вони шантажували нею увесь світ - це дуже небезпечно", - підкреслив посадовнць.
Ядерні погрози Путіна
Голова української розвідки вважає, що ядерна зброя - це наразі єдина небезпекою з боку Російської Федерації для усього цивілізованого світу.
За інформацією воєнної розвідки України, Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Частину з них розмістили в анексованому Криму. Це - носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.
Окрім цього відомо, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами білоруського опозиціонера та міністра культури Білорусі 2009−2012 років Павла Латушка, господар Кремля готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але вона "перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування".
Читайте також:
- У Білому домі думають про передавання Україні бойових машин Bradley
- Франція створить фонд на 200 млн євро для військової підтримки України
- Наша артилерія результативно використовує боєприпаси: військовий експерт про паритет у озброєнні РФ та України