"Не лише з Авдіївки треба відійти": воєнний експерт Мусієнко — про стримування ворога

Втрата Авдіївки може призвести до відходу й з інших, менш вигідних рубежів, адже не лише звідти необхідно відійти.

Про це сказав "УНІАН" керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Нашим військам треба відійти й з флангів, де вони перебували. Нам треба зараз підстрахувати також Мар'їнський напрямок і Вугледар – над ними всіма зараз буде нависати ворог і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій. Під це і створюються певні оборонні рубежі, щоб далі вдало стримувати ворога", — пояснив експерт.

Щодо масштабу тактичного відходу, Мусієнко нагадав, що слід зважати на специфіку ландшафту. Він зазначив, що за Авдіївкою розташовано рівнини, отже поля, де немає населеного пункту, а також немає змоги обладнати ці рубежі.

"Це дещо складніше. Тому обирають більш вигідні позиції, їх добре оснащують", — пояснив він.

Авдіївка — політична ціль росіян напередодні виборів Путіна

Авдіївку називали політичною ціллю РФ напередодні виборів Путіна. Ще однією такою ціллю називають Куп'янськ. За словами експерта, тепер Куп'янськ для ворога стане "дуже амбітною ціллю".

"Для росіян дуже бажано було б зараз вийти на Оскіл, захопити Куп'янськ, потім рухатися на з'єднання з Лиманським угрупованням. І далі вони можуть розвинути цей наступ до північної частини Донецької області та паралельно загрожувати Харківщині", — додав він.

Зараз важливо концентруватися на обороні Куп'янська.

"У командування є чудове розуміння, що цей напрямок потрібно боронити. Там створюється не одна лінія оборони, аби стримувати ворога. І наразі нам вдається його успішно стримувати. У Куп'янську ситуація краще, тому що позиції у нас вигідніші. Ландшафт дозволяє і оборонні рубежі облаштовані добре. Але з точки зору тиску ворога, зараз він почне тиснути сильніше. Зараз існують дві такі небезпечні точки — це Куп'янськ і Часів Яр", — розповів Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що на Часів Яр ворог тисне з осені, тож можемо очікувати посилення тиску після втрати Авдіївки.

"Я думаю, що на Часів Яр вони також почнуть тиснути активніше. Ще є Мар'їнка - небезпечна на сході - але там, я думаю, ситуацію ми стабілізуємо", — сказав Олександр Мусієнко.

Додамо, що українські бійці, яких перевели на посилення захисту Авдіївки, виконали один із найскладніших маневрів у війні.

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