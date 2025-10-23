Не лише Америка має "Томагавки": Зеленський натякнув, що Європа може зробити вирішальний крок

Володимир Зеленського / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну у наданні далекобійної зброї, систем ППО, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

Глава держави наголосив, що застосування далекобійної зброї може змусити режим Володимира Путіна відчути реальні наслідки війни проти України.

“Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки у США — вона також є в деяких європейських країнах, зокрема “томагавки”. Ми вже говоримо з державами, які можуть допомогти. І лише подивіться, як занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни”, — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість ухвалення рішень щодо використання заморожених російських активів на користь України. За його словами, запропонований механізм є “цілком законним і справедливим”, адже ґрунтується на принципі майбутніх репарацій.

Окрім цього, Зеленський закликав європейських партнерів сприяти реалізації ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.

Американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.