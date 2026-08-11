Не лише ATACMS: яку ще балістику Україна може отримати від Туреччини

ATACMS (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Україна закуповує у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, а також 12 реактивних систем M270 MLRS і боєприпаси до них. На цьому тлі постає питання, які ще балістичні ракети турецького виробництва теоретично могли б зацікавити ЗСУ.

Про це розповідає видання Defense Express.

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Туреччина є однією з небагатьох країн, які самостійно виробляють балістичні ракети. В її арсеналі є одразу кілька систем із різною дальністю, однак далеко не всі з них можуть бути доступними для експорту.

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Tayfun і Yıldırım

Однією з найпотужніших турецьких розробок є сімейство Tayfun. Відомо щонайменше про чотири варіанти цих ракет, які відрізняються розмірами, дальністю та бойовою частиною.

За наявними даними, максимальна дальність різних версій становить від 560 до 1500 км, а маса бойової частини — від 500 кг до однієї тонни. Водночас точні характеристики ракет не розкриваються.

Ймовірність їхнього експорту оцінюється як невисока. Туреччина, схоже, створює Tayfun передусім для власних потреб, а продаж далекобійних версій може бути обмежений правилами контролю за поширенням ракетних технологій.

J-600T Yıldırım. / © Вікіпедія

Інше сімейство — J-600T Yıldırım, створене в результаті співпраці Туреччини з Китаєм у 1990-х роках. Для різних його версій заявлена дальність у 150, 300, 900 та 2000 км.

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Втім, можливість передачі таких ракет Україні також вважається невеликою, зокрема через їхню обмежену кількість та кількість відповідних пускових установок у самій Туреччині.

Khan може бути найбільш реалістичним варіантом

Значно більше шансів теоретично має експортна балістична ракета Khan — версія турецької Bora.

Її максимальна дальність становить 280 км, а бойова частина з готовими уражальними елементами важить 470 кг. Заявлена точність — близько 10 метрів, яку забезпечує поєднання інерційної та захищеної супутникової навігації.

За своїми можливостями Khan можна порівнювати з ATACMS, при цьому турецька ракета має значно важчу бойову частину.

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MBRL від Roketsan у ЗСУ. / © Фото з відкритих джерел

Важливо й те, що для запуску Khan використовується універсальна мультикаліберна система MBRL виробництва Roketsan. Така пускова установка ще 2023 року була помічена в Україні на озброєнні 49-ї окремої артилерійської бригади.

Чи залишається ця система в Україні та чи використовується зараз, невідомо. Водночас українські військові щонайменше вже мають досвід роботи з MBRL. Це могло б спростити освоєння Khan у разі, якщо Україна в майбутньому замовить такі ракети та додаткові пускові установки.

Раніше ми повідомляли, що державний департамент США офіційно схвалив масштабний перепродаж Україні американського озброєння з турецьких військових запасів. Цей довгоочікуваний контракт дозволить українським Силам оборони суттєво наростити щільність вогню завдяки десяткам балістичних ракет та важким гусеничним реактивним системам залпового вогню.

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