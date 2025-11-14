Не лише туман: Sky News назвало головну причину, через яку падіння Покровська неминуче

Покровськ. / © Getty Images

Боротьба за захоплення Покровська в Донецькій області, що є стратегічно важливим пунктом на великій автомобільній та залізничній артерії в Донецькій області, триває вже понад рік. Втім, протягом останніх кількох днів армія РФ активізувалася для перекидання більшої кількості військ.

Як окупантам вдалося наблизитися до захоплення міста, повідомляє Sky News.

Українське військове керівництво заявило, що росіяни активізували зусилля біля Покровська, адже густий туман був як прикриття від українських безпілотників.

“Туман, безумовно, полегшив росіянам продовження тактики просування невеликих груп військ у центр Покровська. Не те, щоб вони були особливо інноваційними в цих тактиках, просто їх більше. У них просто більше людей, ніж українці змогли утримати”, - наголошує військовий аналітик Майкл Кларк.

Втім, наголошує експерт, туман не був вирішальним. З його слів, падіння Покровська «сталося б у будь-якому разі приблизно в цей час просто тому, що росіяни накопичили таку велику кількість військ».

За його словами, Росії вдалося розмістити близько 100 тисяч солдатів-загарбників у всьому секторі навколо Покровська. Своєю чергою, Україна на найбільшій ділянці свого фронту змогла розмістити лише 30-40 тисяч військовослужбовців.

Майкл Кларк вважає, що Україна, можливо, запізнилася з відступом з Покровська без втрат військ і техніки.

“Чи зможуть українці відступити організовано? Ну, вони не зробили цього в Авдіївці і не зробили цього в Бахмуті“, - висловився аналітик.

Нагадаємо, видання ВВС наголошує, що густий туман допоміг росіянам прорватися до Покровська. Саме завдяки погодним умовам армія РФ активізувала свої зусилля щодо перекидання більшої кількості військ до ключового стратегічного міста. Згідно з картографією DeepState, загарбники наближаються до більшості районів Покровська.

Тим часом The Telegraph пише, що Україна втрачає Покровськ - найбільший успіх РФ за два роки - від часу захоплення Бахмута у травні 2023-го після дев’ятимісячної облоги. Як і тоді, Росія кидає в бій тисячі піхотинців, зазнаючи колосальних втрат за мінімальні здобутки, іноді всього за кілька метрів території.

Financial Times заявляє, що битва за Покровськ досягає апогею. Просування армії РФ загрожує перетворити це місто та сусідній Мирноград на плацдарм для нового наступу. Крім того, дефіцит людських ресурсів ускладнюють оборону.

