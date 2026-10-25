Не лише удари по енергетиці: що Росія може готувати для України цієї зими

Російський військовий (ілюстративне фото) / © Reuters

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Цієї зими Росія може спробувати спричинити масове переміщення українців через удари по критичній інфраструктурі, а також організувати масштабний прорив на фронті. Водночас російська армія досі не виконала ключових завдань своєї наступальної кампанії 2026 року.

Про це заявив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

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За його словами, найбільша небезпека для цивільного населення полягає у спробах Росії залишити українські міста без опалення та створити умови, за яких люди будуть змушені покидати свої домівки.

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«Це заморожування населених пунктів через завдання ударів і застосування всього комплексу заходів, щоб люди залишали свої домівки, переміщувалися в інші регіони й виник певний хаос», — пояснив генерал.

Ще однією загрозою залишається можливість масштабного російського наступу. Попри численні спроби, окупантам досі не вдалося захопити Краматорськ і Слов'янськ. За оцінкою Романенка, плани кампанії 2026 року зірвано, а терміни виконання поставлених завдань перенесено на кінець зими — початок весни.

«Путін із командою перейшли від війни, що передбачає виживання України, до війни на знищення», — наголосив експерт.

Де Росія може спробувати прорвати фронт

Романенко не виключає нових спроб прориву на різних ділянках фронту. Для цього російські війська можуть сформувати механізоване угруповання із залученням до 150 одиниць техніки та піхоти.

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Як приклад він навів ситуацію на Лиманському напрямку, де українська розвідка завчасно дізналася про підготовку російського наступу.

За словами генерала, після завершення операції «Вівальді» українські сили планували контрнаступальні дії. Водночас генерал Михайло Драпатий, отримавши інформацію про зосередження противника, залучив додаткові сили, артилерію та авіацію і завдав превентивних ударів по російському угрупованню.

Романенко позитивно оцінив таку тактику, наголосивши на важливості дій на випередження замість очікування ворожого наступу.

Утім, головною проблемою залишається нерівність ресурсів двох армій. На думку генерала, українському командуванню необхідно знаходити можливості для превентивних операцій навіть за меншої кількості сил і засобів, ніж має противник.

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Що загрожує Україні взимку: прогнози щодо світла та опалення

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса попередив, що взимку 2026–2027 років ситуація з електропостачанням в Україні може суттєво погіршитися через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас повного колапсу енергосистеми він не прогнозує.

«Чи буде в нас ситуація з електроенергетикою гіршою, ніж зараз? Так, буде», — заявив Фурса.

За його оцінкою, однією з головних цілей Росії став Київ. Окупанти намагаються створити навколо столиці так званий «енергетичний острів», атакуючи підстанції та ускладнюючи постачання електроенергії до міста.

Водночас енергетичний експерт Юрій Корольчук припустив, що під час сильних морозів у деяких регіонах відключення світла можуть тривати понад 20 годин на добу.

Проблеми можуть виникнути і з теплопостачанням. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що в окремих містах заходу України пошкодження лише двох-трьох котелень здатне спричинити серйозні перебої з опаленням. За його словами, масштаб наслідків залежатиме від підготовки місцевої влади до можливих атак.

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