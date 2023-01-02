Не Макіївкою єдиною: окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" у Червонопопівці і Сватовому

Зокрема, у Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.
В окупованому селі Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганщини недавно стався інцидент, подібний з "бавовною" у Макіївці.
Про це зізналася російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, у публікаціях якої інколи трапляється критика на адресу військово-політичного керівництва РФ.
За її словами, Макіївка – не перший випадок.
"Червонопопівка – аналогічна ситуація. ...Якщо виключити випадок, що "пронесло і фортануло" - (окупанти – Ред.) гинуть від артобстрілів від власної дурості, але здебільшого через недбалість і тупоголовість вищого командування", – зазначила вона.
Кашеварова опублікувала лист своєю підписниці, яка допитується, чому "про Макіївку пишуть, а про Червонопопівку ніде не було інформації, а там теж загинуло багато мобілізованих".
Журналіст Денис Казанський звернув увагу, що на скріні, де Кашеварова замалювала кількість загиблих у Червонопопівці, фігурує цифра 200.
"У Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 людей. Спочатку російські пропагандисти приховали цю історію, але сьогодні злили й ці цифри на криворуких скрінах", – зауважив Казанський.
Крім того пропагандисти повідомили про таку ж "бавовну" у Сватовому, на що звернув увагу український блогер Роман Шрайк.
Гучна "бавовна" в окупованій Макіївці
Нагадаємо, у новорічну ніч, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".
Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих. Проте навіть самі російські пропагандисти визнають, що кількість загиблих набагато більша.
Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Макіївці було знищено і ворожу техніку.
Роспропаганда знайшла причину знищення казарми, заявивши, що велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ виказало нібито активне використання мобільних телефонів.
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що у Макіївці загинула "еліта" мобілізованого резерву російської армії.
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