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Не Макіївкою єдиною: окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" у Червонопопівці і Сватовому

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Не Макіївкою єдиною: окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" у Червонопопівці і Сватовому

Фото: Getty Images

Зокрема, у Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

В окупованому селі Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганщини недавно стався інцидент, подібний з "бавовною" у Макіївці.

Про це зізналася російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, у публікаціях якої інколи трапляється критика на адресу військово-політичного керівництва РФ.

За її словами, Макіївка – не перший випадок.

"Червонопопівка – аналогічна ситуація. ...Якщо виключити випадок, що "пронесло і фортануло" - (окупанти – Ред.) гинуть від артобстрілів від власної дурості, але здебільшого через недбалість і тупоголовість вищого командування", – зазначила вона.

Кашеварова опублікувала лист своєю підписниці, яка допитується, чому "про Макіївку пишуть, а про Червонопопівку ніде не було інформації, а там теж загинуло багато мобілізованих".

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Журналіст Денис Казанський звернув увагу, що на скріні, де Кашеварова замалювала кількість загиблих у Червонопопівці, фігурує цифра 200.

"У Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 людей. Спочатку російські пропагандисти приховали цю історію, але сьогодні злили й ці цифри на криворуких скрінах", – зауважив Казанський.

Крім того пропагандисти повідомили про таку ж "бавовну" у Сватовому, на що звернув увагу український блогер Роман Шрайк.

Гучна "бавовна" в окупованій Макіївці

Нагадаємо, у новорічну ніч, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих. Проте навіть самі російські пропагандисти визнають, що кількість загиблих набагато більша. 

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Макіївці було знищено і ворожу техніку.

Роспропаганда знайшла причину знищення казарми, заявивши, що велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ виказало нібито активне використання мобільних телефонів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що у Макіївці загинула "еліта" мобілізованого резерву російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
1484
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