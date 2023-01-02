Не Макіївкою єдиною: окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" у Червонопопівці і Сватовому

Зокрема, у Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

В окупованому селі Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганщини недавно стався інцидент, подібний з "бавовною" у Макіївці.

Про це зізналася російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, у публікаціях якої інколи трапляється критика на адресу військово-політичного керівництва РФ.

За її словами, Макіївка – не перший випадок.

"Червонопопівка – аналогічна ситуація. ...Якщо виключити випадок, що "пронесло і фортануло" - (окупанти – Ред.) гинуть від артобстрілів від власної дурості, але здебільшого через недбалість і тупоголовість вищого командування", – зазначила вона.

Кашеварова опублікувала лист своєю підписниці, яка допитується, чому "про Макіївку пишуть, а про Червонопопівку ніде не було інформації, а там теж загинуло багато мобілізованих".