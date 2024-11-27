Не мали б великого впливу: Кучма оцінив наслідки передавання українських бомбардувальників Росії

Наявність цих стратегічних літаків у військовому арсеналі України мало б допомогло у протистоянні з окупантами.
Колишній президент України Леонід Кучма висловив думку, що бомбардувальники, які були передані Росії 25 років тому, не мали б великого впливу на поточну війну.
У своїй розмові з “Схемами”, Кучма підкреслив, що наявність цих стратегічних літаків у військовому арсеналі України мало б допомогло у протистоянні з окупантами.
"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах", – підкреслив Леонід Кучма.
Він додав, що стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб.
"В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору", – каже Кучма.
Нагадаємо, що Україна передала окупантам у межах угоди між урядами країн 1999 року в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ. Журналісти ідентифікували десять українських стратегічних літаків, які тепер армія РФ використовує проти України.
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