Не мали досвіду такої великої війни: екскомандир "Азову" пояснив, чому стратегії НАТО не працюють в Україні

За словами Жоріна країни Альянсу ніколи безпосередньо не брали участі в таких війнах і конфліктах, у якому зараз перебуває Україна.

Стратегії НАТО в російсько-українській війні не працюють, адже Альянс бойових зіткнень такого масштабу військові Альянсу ніколи не бачив.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в інтерв'ю "НВ".

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"Будь-яке навчання та обмін досвідом із західними партнерами мають допомагати створювати власну стратегію. І не варто сподіватися на те, що чиясь стратегія і поради повною мірою виявляться панацеєю для нашої ситуації. Так не буде. Це неможливо", – вважає Жорін.

Він пояснює, що переймати досвід НАТО звичайно потрібно. Однак варто звертати увагу, що країни-члени Альянсу ніколи "безпосередньо не брали участі в таких війнах і конфліктах, у якому зараз перебуваємо ми".

"Дуже багато корисних сучасних розробок для управління боєм і військами, комплексами артилерії – всього цього ЗСУ навчаються і беруть на озброєння (від НАТО. – Ред.). Але якщо говорити про стратегію, то має бути комплексний підхід: набутий Україною досвід поєднується зі знаннями Заходу. У чистому вигляді будь-які стратегії НАТО, на мою думку, працювати не будуть", – підсумував екскомандир "Азову".

Раніше британська розвідка повідомила, що РФ готує нові великі формування військ для війни в Україні. Також розвідка Британії назвала фактор, що уповільнює контрнаступ ЗСУ.

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