Нема іншого виходу: російський політик - про те, чи врятує Путіна нова хвиля мобілізації

За його слвоами, Путін вирішив кидати в бій нові підрозділи з новомобілізованих, доки це буде можливо.

В Росії обов'язково буде ще одна хвиля мобілізації, адже Путін вирішив затягнути війну і йому потрібно багато "гарматного м'яса".

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, інформує "24 канал".

Опозиціонер зауважив, що у Росії великий мобілізаційний ресурс.

"І в міру виснаження "гарматного м'яса" на війні його будуть поповняти завдяки цій мобілізації", – сказав Гудков.

За його словами, незважаючи на запевнення Путіна, мобілізація в РФ не припиняється, хоча зараз, можливо, не така активна фаза – людей не ловлять просто на вулицях.

"Але загалом вона (мобілізація. – Ред.) продовжується, повістки розносять, якийсь примус є. Просто поки у Путіна немає великої необхідності нової порції "гарматного м'яса". Як тільки вона з'явиться – активізується і сама мобілізація", – вважає Гудков.

На думку експерта, мобілізація завдає шкоди путінському режиму та викликає серйозні розбіжності, але тим не менше – все буде продовжена, адже у диктатора немає іншого виходу. Путін вирішив кидати в бій нові підрозділи з новомобілізованих, доки це буде можливо.

За інформацією Гудкова, в РФ вдалося мобілізувати близько 200 тис. людей. Близько 80 тисяч відправили на фронт, але десь ще є 120 тисяч резерву, які проходять навчання.

"Тому глава Кремля буде продовжувати затягувати війну і сподівається, що знайде якийсь вихід. Але вихід для нього – втрата влади і його життя, бо це в нього переплетено", – підсумував Геннадій Гудков.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, 21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. За інформацією РНБО, з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

На початку листопада Путін заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

1 листопада російський диктатор заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував.

7 грудня Путін визнав, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні. Експерти не виключають, що диктатор знову оголосить мобілізацію.

Так, військовий комісар підмосковних міст проговорився, що мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що мобілізація в Росії дійсно спрацювала і росіяни знову спробують піти в наступ на Донбасі, півночі чи півдні.