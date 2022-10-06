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"Не має наміру брати участь у загостренні": в Росії відхрещуються від можливості застосування ядерної зброї

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"Не має наміру брати участь у загостренні": в Росії відхрещуються від можливості застосування ядерної зброї

Мария Захарова / Фото: Getty Images

В Росії знову заговорили про те, що вони “не мають наміру брати участь в загостренні ядерної риторики”.

В Росії вкотре вдалися до відмовок щодо застосування ядерної зброї. Там заявляють, що РФ “не має наміру брати участь в загостренні ядерної риторики”.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

“Росія не має наміру брати участь у загостренні "ядерної риторики", це потрібно лише Заходу. Позиція РФ щодо умов застосування ядерної зброї не зазнала жодних змін”, - цитують Захарову ЗМІ.

Там також додали, що начебто західні держави зацікавлені у “ескалації ситуації навколо ядерної зброї при списуванні провини на РФ”.

Нагадаємо, що розвідки країн Заходу одразу дізнаються, якщо Росія наважиться на застосування ядерної зброї

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