Не маючи успіхів у попередніх задумах, противник продовжує тактику обстрілів на півдні

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Сили оборони продовжують ведення бойових дій, тримаючи ворога на відступних рубежах.

Не маючи успіхів у попередніх задумах, противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних та ракетних ударів районів в тилу наших військ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Ранком ворог завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 в районі Зарічного на Херсонщині. Без втрат.

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Тричі протягом дня атаковано ракетами Одещину. Є влучання в приватний будинок мирних мешканців прибережного селища, в об’єкти портової інфраструктури, в поля та сільськогосподарські угіддя. Жертв немає.

Опівдні з літака ворог випустив ракету Х-59 в напрямку Березнегуватого. Ракета самоліквідувалась в повітрі. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, від російського удару по Харкову 11 липня загинули шестеро людей. Серед загиблих — батько та його 17-річний син.

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