Не мають чим воювати: в Миколаївській ОДА розповідають, як російська армія залишає техніку і тікає

Ворог не орієнтується на місцевості.

Російські окупанти залишають свою техніку і втікають.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"На техніці, якою вони переміщаються, їде лише водій. Тим часом командири і стрільці відпочивають десь у тилу. Вони не мають чим стріляти, вони не мають чим воювати", - розповів керівник області.

За словами Кіма, ворог губиться на місцевості, адже зовсім не орієнтується.