"Не мають сил і засобів атакувати Харків": Арестович розповів, куди Росія розвиває наступ

"Не мають сил і засобів атакувати Харків": Арестович розповів, куди Росія розвиває наступ

Він також повідомив, що захисників Маріуполя "криють" з усіх видів зброї.

Російські війська анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід для української розвідки, щоб Україна відтягнула частину сил на захист обласного центру, і щоб не кидала сили на захист Ізюма

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Телеграфу".

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"Зараз вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська та Слов’янська. Причому вийшли на дальність пострілу полкової бригадної артилерії, тобто дуже близько. Це 10-20 км. Це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде – велике питання", – розповів радник голови ОП.

"Принагідно вони анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід. Я думаю, що вони закинули нашій розвідці такі дані, щоб ми відтягнули частину сил на захист Харкова, щоб не кидали на Ізюм", – зазначив Арестович.

Він наголосив, що російські війська нездатні атакувати Харків.

"Я думаю, що вони не мають сил і засобів атакувати Харків. Я гадаю, що це була спеціальна операція. Інформаційний вкид", – сказав радник голови президентського офісу.

За його словами, окупанти не припиняють атакувати Маріуполь Донецької області.

"І звісно, зараз вони добивають Маріуполь. Наші хлопці захищають решту капітальних споруд, на кшталт заводів. Але їх криють із усіх видів зброї", – повідомив Арестович.

Нагадаємо, 7 квітня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російським військам не потрібен Ізюм, а потрібен напрямок, через який окупанти змогли б переправляти техніку у бік Луганської та Донецької областей.

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