Не мають зброї і хочуть в полон: у ЗСУ розповіли про мобілізованих росіян

Мобілізовані росіяни потрапляють на війну в Україну без необхідної підготовки і зброї, багато з них замислюються про можливість здачі в полон цілими підрозділами.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону "Єдині новини" на Youtube-каналі ТСН.

"Є в нас така інформація, що в них проходять невеличкі "наради" в підрозділах з тим, щоб обговорити можливості переходу в обмінний фонд цілими підрозділами. Так звані "свіжомобілізовані", з яких компонують ці підрозділи, морально і фізично абсолютно не готові до передової. Вони не мають підготовки, вони не всі і не завжди мають особисту зброю. Є випадки, коли в них один автомат на двох, вони перебувають в такому стані і складі на передовій і дійсно вишукують способи перейти в обмінний фонд", - повідомила Гуменюк.

На Херсонщині мобілізовані вбили командира і здалися

На Херсонщині "свіжемобілізовані" росіяни вирішили не воювати і не терпіти неадекватне ставлення свого командування. Вони таємно провели перемовини між собою і ухвалили рішення - здатися в полон. Але перед цим їм довелося застрелити командира, який боявся покарання збоку начальства і влаштував галас.

Перед тим, як зв'язатися з українською стороною і обговорити здавання у полон, вони марно намагалися вмовити своє керівництво перевести їх на другу лінію оборони і провести для них навчання та надати їм хоча б якесь екіпірування, теплий одяг та зброю. Втім, їхні прохання були проігноровані. Проте їм дали зрозуміти, що дороги назад їм немає, а у випадку втечі їх розстрілюватимуть загородзагони.

Чоловіки вирішили здатися в полон і врятувати свої життя. Група мобілізованих, за попередньою домовленістю, вийшла в указаний українськими бійцями квадрат. Оскільки техніки в них не було, то вони здали лише стрілецьку зброю. Медики ЗСУ надали їм медичну допомогу, бо всі вони були хворі, також їх нагодували і забезпечили теплими речами.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

Читайте також: