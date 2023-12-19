"Не менш важкий, ніж нинішній": експерт про перебіг бойових дій 2024 року

На думку експерта, ЗСУ все ж зможуть "приємно здивувати певними просуваннями", але загалом перебуватимуть в активній обороні.

Як саме відбуватиметься перебіг бойових дій 2024 року, певною мірою залежить від західних союзників і обсягів наданої ними допомоги. Проте зарано впадати у відчай – шанси на успіх все ще присутні.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає "24 канал".

"Я все ж таки зберігаю певні сподівання, що українські сили можуть приємно здивувати певними просуваннями. Шанс для цього може з'явитись. Але, звісно, багато чого залежить від нашого забезпечення", – сказав Мусієнко.

Він нагадав, що ЗСУ вкрай потребують далекобійного озброєння для знищення об'єктів у глибокому тилу ворога, для ударів по аеродромах та інших важливих військових об'єктах РФ.

За словами Мусієнка, українські сили на більшості ділянок фронту перебуватимуть в активній обороні.

"Мета буде – знесилювати і знекровлювати ворожі угруповання військ", – уточнив експерт.

Аналітик припускає, що росіяни намагатимуться досягти певних тактичних здобутків. Але їхні майбутні успіхи багато чого залежать від того, як окупанти ще завершать теперішні зимові бої.

В загальному Мусієнко вважає, що наступний рік може бути не менш важким, ніж нинішній.

Раніше легендарний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів, скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці.

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