"Не минає й години, щоб ворожа артилерія не стріляла" – Гайдай про ситуацію у Лисичанську

"Не минає й години, щоб ворожа артилерія не стріляла" – Гайдай про ситуацію у Лисичанську

Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми.

У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не минає й години, щоб ворожа артилерія не стріляла", – зазначив Гайдай.

Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно.

"Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків", - додав Гайдай.

Раніше у Генштабі повідомили, що на території Луганської області тривають активні бойові дії. Російські окупанти намагаються оточити місто Лисичанськ.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

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