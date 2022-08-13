"Не мобілізація, а рабство. Людей відправляють на забій": розвідка про ставлення Росії до мешканців ОРДЛО

У ГУР зазначають, що Росія ставиться до мешканців окупованих українських територій як до людей нижчого ґатунку.

Росіяни і Російська Федерації ставляться до мешканців ОРДЛО як до людей нижчого ґатунку. Жодні закони там не діють. Людей відправляють на забій.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

Представник військової розвідки розказав про особливості мобілізації населення так званих ЛНР та ДНР до російських окупаційних військ.

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"Ми яскраво бачимо політику ставлення росіян і Російської Федерації до мешканців ОРДЛО як до людей нижчого ґатунку. Поки в Росії триває прихована мобілізація, де намагаються когось мотивувати грошима, стимулювати якимись примарними виплатами чи агітувати з ідейною метою, через пропагандистські канали, то в ОРДЛО все просто. Там немає ніякої агітації, там просто людей на вулицях загрібають. Є інформація, що, наприклад, в Луганську нещодавно відбулася нарада представників окупаційної адміністрації з підприємствами, де було доведено, що найближчим часом необхідно мобілізувати ще 8 тисяч чоловіків віком до 60 років. Безумовно, це колосальна цифра", - розповідає Юсов.

За словами представника ГУР, це робиться для того, щоб поповнити втрати, відновити боєздатність частин.

"В першу чергу, йдеться про так званий 2 армійський корпус. Тому так, це гарматне м’ясо. Від самого початку мешканців ОРДЛО – навіть тих, хто має російські паспорти – використовували як гарматне м’ясо для розвідки боєм. Погано навчених і з поганою амуніцією їх кидали на важкі ділянки фронту. Натомість із росіянами обходилися зовсім по-іншому", - наголосив він.

Тому, за словами Юсова, це великий сигнал для всіх, хто, можливо, ще тішить себе, що "руський мир" це щось добре.

Людей силоміць забирають, навіть зупиняючи на перехрестях та витягуючи з авто

"Давайте подивимося, що відбувається на території ОРДЛО. Власне, можливості якоїсь громадської думки чи громадського спротиву там, безумовно, немає. Її ще менше, ніж на території самої Російської Федерації. Хоча були випадки протестів і звернень, але самих людей там ніхто не чує. Тому так, це примусова мобілізація в найгіршій і найогиднішій своїй формі. Люди намагаються чинити тихий опір. Підприємства буквально ховають кваліфікованих співробітників, без яких не можуть працювати. Матері ховають своїх дітей і чоловіків, розуміючи, що на них чекає вірна смерть в цій путінській війні проти України. Тим не менше, каральна путінська окупаційна машина працює, і людей силоміць забирають, навіть зупиняючи на перехрестях та витягуючи з власних авто", - розповідає представник військової розвідки.

Жодні закони в ОРДЛО не діють…

Юсов зазначає, що мобілізаційна кампанія на території самої Росії незадовільна. Незадовільна вона так само і в окупованому Криму. Тобто плани не виконуються.

"Єдине місце, де вони можуть швидко, без будь-яких побоювань, без будь-яких озирань на громадську думку поповнювати живою силою особовий склад, – це, власне, ОРДЛО. Жодних громадянських прав і свобод там немає, жодні закони там не діють. Тому найбільш брутальна мобілізаційна кампанія відбувається саме там. Це навіть не мобілізація, це просто рабство. Людей відправляють в прямому сенсі на забій. Це – геноцид”, – підсумував представник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, Росія втрачає щодня до 500 своїх військових у війні проти України. Такі приголомшливі втрати означають те, що Путіну найімовірніше не вдасться досягти своєї ключової мети – захопити увесь схід України до кінця року.

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