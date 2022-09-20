Не могла стримати сліз: Верещук розповіла, що відбувається на звільненій Харківщині

У звільнених населених пунктах Харківщини багато зруйнованих будівель, а люди, які змушені були жити в окупації дуже травмовані.

А тому українцям туди краще зараз не повертатись, жителям деокупованої Харківщини навпаки рекомендуватимуть евакуюватись.

Про це 20 вересня в етері телемарафону сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я не рекомендую людям повертатись до звільнених регіонів. Коли ми були в Липцях, а це ближче до російського кордону, ми побачили зруйновані та пошкоджені будівлі. Я вчора виступала перед іноземними ЗМІ та не могла стримати сліз. Там зруйновані будівлі, люди травмовані, зболені. Вони чекали на наших хлопців. Зараз усіх, хто приїде, вони цілують цілують та простять допомогти їм вижити. Я рекомендуватиму їм евакуюватись. Там все ж залишасться старші люди, які не хочуть залишати свої будинки, своє господарство - котів, кіз. А тому ми будемо їм допомагати. Зараз там відновлюється електропостачання та проводиться розмінування, везуться гуманітарні пакунки. Ми привезли готівку допомогу від Червоного хреста. На це розраховано пів мільйона гривень, які ми готові роздати жителям Харківщини", - пояснила Верещук.

Нагадаємо, на Київщині постраждалі від війни отримали нові будинки.

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