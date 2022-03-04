"Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну": Зеленський звернувся до жителів європейських міст

За словами президента, якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією.

Свій виступ під час марафону на підтримку України глава держави почав з хвилини мовчання за загиблими захисниками України, друга хвилина мовчання - за загиблими цивільними.

"Третю хвилину я хочу віддати вам, народе Європи! Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну, ми прагнемо цього, підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога - перемога не тільки над російськими військовими, а це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас, на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, боя якщо Україна не витримає - не витримає вся Європа! Якщо Україна впаде - впаде вся Європа!", - сказав Зеленський.

Він також розповів європейцям про злочини російських окупантів та успіхи українських військових на фронті.

"Якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народові, я впевнений у вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, спільності, перемога свободи, це тоді, коли хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту. Європо, будьте такою міцною як народ України. Слава Україні! Вільнюс, Франкфурт, Тбілісі, Братислава, Прага, Леон, Париж! Кожен з вас сьогодні - українець! Дякую!", - резюмував президент.

Мітинги на підтримку нашої держави та проти російського вторгнення відбулися у Франкфурті, Празі, Ліоні, Тбілісі, Відні, Братиславі, Вільнюсі. Загалом у них взяли участь близько 200 тисяч осіб.